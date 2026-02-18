Mataron a puñaladas a una mujer: Investigan a su expareja

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas de la mañana de ayer 17-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres fueron alertados a través del sistema integral de emergencias 911, a solicitud de una mujer que requería presencia policial en el domicilio de su madre.
Por tal motivo, los uniformados se constituyeron en un inmueble ubicado por pasaje Los andes de la ciudad de Paso de los Libres, donde observaron el acceso abierto y al ingresar, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, identificada con el apellido Riquelme, de 65 años de edad, quien presentaría heridas compatibles con las producidas por arma blanca. Así mismo, en el lugar fue encontrado un hombre, identificado con el apellido Castro de 69 años de edad, quien sería ex pareja de la víctima, quien también se encontraba herido, siendo trasladado a un centro de salud para su atención médica.
Al respecto, tomó intervención el Fiscal en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor, desconociéndose hasta el momento mayores detalles y pormenores que rodearon el hecho.