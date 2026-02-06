La Policía recuperó una bicicleta robada

Personal policial dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo de bicicleta- registrado días atrás y por el cual en la jornada de hoy 06-02-26 finalmente lograron hallar y secuestrar la misma.
El procedimiento, lo llevaron a cabo por calle
Rafael López, donde observaron a una persona que llevaba una bicicleta -rodado
20- con similares características a la denunciad como sustraída y quien al
notar la presencia policial emprende su huida, arrojando el elemento en la vía
publica y se da a la fuga, perdiéndose de vista.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta siendo puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaría 17ma donde se llevan a cabo las diligencias del caso.