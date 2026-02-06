viernes, 6 de febrero de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada

Personal policial dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo de bicicleta- registrado días atrás y por el cual en la jornada de hoy 06-02-26 finalmente lograron hallar y secuestrar la misma.

El procedimiento, lo llevaron a cabo por calle Rafael López, donde observaron a una persona que llevaba una bicicleta -rodado 20- con similares características a la denunciad como sustraída y quien al notar la presencia policial emprende su huida, arrojando el elemento en la vía publica y se da a la fuga, perdiéndose de vista.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta siendo puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaría 17ma donde se llevan a cabo las diligencias del caso.