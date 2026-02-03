martes, 3 de febrero de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a dos personas por merodeo

Personal policial dependientes del GRIM V, en horas de la mañana de hoy 03-02-26, momentos en que efectuaban sus tareas específicas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la demora de dos personas mayores de edad quienes se encontraban merodeando en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia y molestando a transeúntes.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 07:45 horas por inmediaciones de Pasaje Romero y Ex Vía, siendo los demorados dos mayores de edad.

Ambos demorados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.