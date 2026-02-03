En tareas de prevención la Policía demoró a dos personas por merodeo

Personal policial dependientes
del GRIM V, en horas de la mañana de hoy 03-02-26, momentos en que efectuaban
sus tareas específicas de prevención de ilícitos e identificación de personas,
lograron la demora de dos personas mayores de edad quienes se encontraban
merodeando en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna
sustancia y molestando a transeúntes.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 07:45 horas por inmediaciones de Pasaje Romero y Ex Vía,
siendo los demorados dos mayores de edad.
Ambos demorados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.