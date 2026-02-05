Encontraron el cuerpo del joven que se ahogó en una playa no habilitada en Itatí

En horas de la tarde de ayer 04-02-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itatí, fueron
alertados que en las aguas del Rio Paraná, por causas que se tratan de
establecer habría desparecido un joven de 25 años de edad quien aparentemente
ingreso a una zona de playa no habilitada junto a una menor quien fue rescatada
por un personal policial que se encontraba de franco de servicio, no así el
hombre que lamentablemente fue hallado sin vida a las pocas horas.
Según la información inicial obtenida, le hecho se registro alrededor de las 17:30 horas, momentos en que el joven se encontraba junto a su hermana menor de 07 años de edad y habrían ingresado a las aguas de rio, y aparentemente por causas que se investigan habrían desparecido de la superficie acuática, por lo que tras un efectivo trabajo llevado a cabo por un parte de un oficial subayudante que se encontraba de franco de servicio y observo dicha situación, ingreso a las aguas, logrando rescatar a la menor, no así al joven mayor de edad, quien horas más tarde fue hallado sin vida por personal de personal de la Prefectura Naval Argentina junto al personal de la mencionada comisaria, quienes llevan adelante las diligencias correspondientes del caso.