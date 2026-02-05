jueves, 5 de febrero de 2026

Itatí: La Policía secuestró carne faenada clandestinamente

En la mañana de ayer 04-02-26, personal policial de la Comisaria de Distrito Itati, fueron alertados que en un domicilio ubicado en el barrio Abara de esa localidad se estaría produciendo aparentemente una faena clandestina.

Por ello, de forma inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde observaron a simple vista que efectivamente un animal bovino fue recientemente faenado, por tal motivo, se solicitó la colaboración del personal del PRIAR de San Luis del Palmar, quienes se hicieron presentes y en forma conjunta secuestraron los productos cárnicos.

Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, iniciándose de oficio las actuaciones del caso.