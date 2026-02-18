Exitoso operativo Policíal durante el Cierre de los Corsos Barriales

En el Marco del dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes con motivo de la realización de la sexta noche de los Carnavales Barriales Edición 2.026, en zona de la Costanera Sur.
El mismo se desplego durante el tramo de Avenida Juan Pablo Segundo desde Avenida Romero hasta Avenida 3 de Abril, y ha culminado sin novedades de trascendencia en materia de seguridad, efectuándose la demora de varias personas -mayores y menores de edad- las que fueron retirados de la zona preventivamente por estar promoviendo desorden, bajo la ingesta de alcohol y otras circunstancias.
Los demorados, fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde tras los trámites de rigor y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su libertad en forma paulatina.