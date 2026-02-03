Estricto control de la Policía Rural por la anemia infecciosa

Al lugar acudió una comisión de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, a cargo de la Oficial Subayudante Nadia Pavón, donde se verificó la documentación y sanidad de los animales, constatándose que uno de los caballos no tenía vigente la vacuna contra la anemia infecciosa.
requisito sin equanum para movilizar un caballo por lo que dispuso el traslado del animal a la base de la Policía Rural en Corrientes Capital y la notificación a los responsables por infracción al artículo 82 del Código de Faltas de la Provincia.
Por la falta los infractores abonaron la primera cuota de una multa de $800.000 y recuperaron la libertad, quedando el equino entregado con la obligación de regularizar su sanidad.