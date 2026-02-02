La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia, hay un joven demorado

En la mañana de hoy 02-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que en una de las calles de su jurisdicción se encontraba un joven trasladando a rastras una motocicleta de 110cc.
Por tal motivo, los uniformados intensificaron su recorrida, logrando
visualizar al mismo con una motocicleta -marca Gilera Smash de 110cc- de la
cual no supo justiciar su procedencia.
Por ello, se procedió al secuestro del rodado y a la demora de esta persona, quienes fueron trasladados gasta la citada comisaria, donde -por disposición de las autoridades judiciales- se dio inicio a actuaciones por supuesta receptación de elemento de dudosa procedencia.