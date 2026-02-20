Goya: La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Goya en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo- registrado días atrás en un establecimiento escolar.
Por el hecho, finalmente los uniformados lograron en la jornada de ayer 19-02-26, recuperar los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos varios medidores de voltajes, una amoladora, un taladro, martillos, una pistola de solar, pinzas varias, un ventilador de pared entre otros elementos, así también demoraron a un hombre mayor de edad, presuntamente involucrado al hecho.
Al respecto, la persona demorada y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.