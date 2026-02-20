Intentó vender una moto robada y terminó preso

Personal policial dependientes de la Comisaria Tercera urbana en colaboración con efectivos de la Dirección Metropolitana lograron tras un efectivo y rápido accionar, recuperar una motocicleta denunciada como sustraída días atrás.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos luego de tomar conocimiento sobre la venta de una motocicleta que se estaría ofreciendo mediante una red social, por lo que de manera inmediata se concreto un pacto de encuentro con el presunto vendedor, es así, que en la plaza Mercosur, lograron secuestrar el rodado -marca Honda Wave- y demorar a un menor de 17 años de edad.
El rodado secuestrado y la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria 18va donde se llevan a cabo las diligencias del caso.