Paso de la Patria: La Policía recuperó partes de una bicicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Segunda de Paso de la Patria hicieron entrega de partes de una bicicleta a su legítimo propietario, tras acreditar fehacientemente su titularidad.
El procedimiento se concretó luego de que un joven mayor de edad manifestara haber tomado conocimiento, a través de redes sociales, que partes de su rodado —el cual le había sido sustraído tiempo atrás sin haber radicado denuncia formal— se encontraban en la dependencia policial.
Cabe señalar que los elementos, consistentes en cuadro, asiento y ruedas delantera y trasera de una bicicleta marca SLP, rodado 29, color flúor, habían sido previamente secuestrados por personal de investigación en un sitio baldío de esa localidad.
Una vez verificada la propiedad, se procedió a la correspondiente entrega bajo acta, continuándose con las diligencias de rigor.