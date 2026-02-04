Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad
y prevención del delito, personal de distintas áreas de la Policía de
Corrientes llevaron a cabo en la tarde de ayer 03-02-26, operativos de
contralor en zonas de la jurisdicción de la Comisaria Tercera de esta ciudad.
Dichos operativos se realizaron
desde las 18:00 a 20:00 horas en forma conjunta y coordinada con varias
comisarias y grupos especiales, oportunidad en que identificaron y demoraron a
varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el
control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.