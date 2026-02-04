miércoles, 4 de febrero de 2026

Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, personal de distintas áreas de la Policía de Corrientes llevaron a cabo en la tarde de ayer 03-02-26, operativos de contralor en zonas de la jurisdicción de la Comisaria Tercera de esta ciudad.

Dichos operativos se realizaron desde las 18:00 a 20:00 horas en forma conjunta y coordinada con varias comisarias y grupos especiales, oportunidad en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.