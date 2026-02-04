Varios demorados en la Tercera Noche de Corsos Barriales

En el Marco del dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes con motivo de la realización de la TERCER noche de los Carnavales Barriales Edición 2.026, en zona del Barrio 17 de Agosto y se desplego durante el tramo de Avenida Milán de nuestra capital, ha culminado sin novedades de trascendencia en materia de seguridad, efectuándose la demora de varias personas -mayores y menores de edad- entre ellas un hombre que aparentemente registraría pedido de captura, y las demás fueron retirados de la zona preventivamente por estar promoviendo desorden, bajo la ingesta de alcohol y otras circunstancias.
Los demorados, fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde tras los trámites de rigor y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su libertad en forma paulatina.