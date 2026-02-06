Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, personal policial dependientes de la Comisaria Quinta urbana, llevaron adelante en horas del mediodía de hoy 06-02-26 operativos de contralor en distintos sectores que comprenden su jurisdicción administrativa.
Dichos operativos se llevaron a cabo de forma
fija entre las 11:00 a 13:00 horas, logrando la identificación de varias
personas y el control de documentaciones de los rodados en los que circulaban.
Una vez finalizado, se continuo con las
recorridas de prevención.