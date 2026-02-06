viernes, 6 de febrero de 2026

Tras tareas investigativas la Policía secuestró elementos denunciados como sustraídos

Personal policial dependientes de la Comisaria Tercera urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite y por el cual en la jornada de hoy 06-02-26 lograron recuperar elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de una minuciosa investigación , lo que permitió determinar que en una red social se estaría intentando comercializar una tijeras las cuales habrían sido denunciadas como sustraídas días atrás; es por ello, que se concreto una supuesta compra y encuentro a fin de realizar la entrega de los mismos, más precisamente por calle Combate de los pozos, cerca del Puente blanco, donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de 34 años de edad -quien según las primeras averiguaciones efectuadas- se determinó que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.  

Al respecto, se procedió al secuestro preventivo de las tijeras que tenía en su poder y por disposición de las autoridades judiciales en turno, la persona identificada quedo en calidad de aprehendido, siendo trasladados hasta la mencionada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.