Tras tareas investigativas la Policía secuestró elementos denunciados como sustraídos

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de
una minuciosa investigación , lo que permitió determinar que en una red social
se estaría intentando comercializar una tijeras las cuales habrían sido
denunciadas como sustraídas días atrás; es por ello, que se concreto una
supuesta compra y encuentro a fin de realizar la entrega de los mismos, más
precisamente por calle Combate de los pozos, cerca del Puente blanco, donde
identificaron y demoraron a un hombre mayor de 34 años de edad -quien según las
primeras averiguaciones efectuadas- se determinó que poseía antecedentes por
delitos contra la propiedad.
Al respecto, se procedió al secuestro preventivo de las tijeras que tenía en su poder y por disposición de las autoridades judiciales en turno, la persona identificada quedo en calidad de aprehendido, siendo trasladados hasta la mencionada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.