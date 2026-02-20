La Policía demoró a un hombre por abigeato en San Miguel

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a diferentes hechos delictivos relacionados al abigeato y por el cual en la jornada del miércoles 18-02-23 y mañana de hoy, diligenciaron tres ordenes de allanamientos logrando secuestrar elementos de interés para la causa y detener a un hombre mayor de edad.
Los procedimientos lo concretaron en dos carnicerías y en un domicilio particular, lugares donde secuestraron cortes cárnicos que aparentemente serian provenientes de manera ilegal y relacionados al abigeato, así también secuestraron dos camionetas -marca Toyota Hilux- y detuvieron a un hombre mayor de 34 años de edad, quien estaría presuntamente involucrado con los hechos que se investigan.
Al respecto, el detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.