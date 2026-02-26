La Policía demoró a cuatro hombres, uno de ellos con pedido de captura y secuestró una moto de dudosa procedencia

El primero de los procedimientos lo concretaron cuando se encontraban sobre Avenida La Paz y calle Santa Cruz, donde divisan a un sujeto merodeando observando hacia el interior de los domicilios de la zona, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre de 45v años, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.
De igual manera, en inmediaciones de calles Tres Sargentos y Primera Junta de esta ciudad, en recorrida visualizaron a un sujeto a bordo de una motocicleta merodeando observando hacia el interior de los vehículos estacionados del lugar, por lo que se procedió a su demora e identificación, tratándose de un hombre de 30 años de edad, además del secuestro preventivo de una Motocicleta 110cc -marca Zanella Modelo ZB-, de la cual no supo justificar su propiedad.
Por último, alrededor de las 21:00 horas en cercanías de calles Cruz de Eje y José Hernández, divisaron a dos personas merodeando observando hacia el interior de los domicilios del lugar, por lo que se procedió a la identificación y posterior demora de dos hombres ambos de 25 años de edad, quienes no supieron justificar su permanencia en la zona y tras las primeras averiguaciones resulto que uno de ellos registraría pedido de captura por parte de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana.
Al respecto, en todos los casos los demorados fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.