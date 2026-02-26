La policía recuperó una moto recientemente sustraída

En la noche de ayer 25-02-26, alrededor de las 23:30 horas, personal de la Comisaría Décimo Segunda Urbana, tras tomó conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un domicilio del Barrio Patono, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
Dicho procedimiento lo concretaron los mencionados policías tras tomar conocimiento a través de un llamado telefónico, sobre un presunto ilícito en un domicilio ubicado en calle Taragüí al N°1000 aproximadamente, por lo que de manera inmediata se constituyeron en el lugar, donde tras tareas investigativas y amplios rastrillajes por zonas aledañas, lograron en un baldío recuperar una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR Z 125cc-, la cual habría sustraída momentos antes de dicho domicilio.
La motocicleta fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes y trasladada a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.