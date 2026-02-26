Tras allanamiento la Policía secuestró prendas de vestir y detuvo a un sujeto vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana en colaboración del Grupo de tareas operacionales, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite con la unidad fiscal interviniente en la mañana de ayer 25-02-26, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron varias prendas de vestir, además lograron la aprehensión del presunto autor del hecho.
Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio la Chola de esa ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron una remera -tipo chomba- y un short, como así también en la oportunidad se procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años de edad, quien aparentemente sería el presunto autor del hecho que se investiga.
Al respecto, el aprehendido junto a las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.