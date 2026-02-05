La Policía demoró a dos hombres y secuestró una moto de dudosa procedencia

Personal policial de la Unidad Especial Antiarrebato, en horas de la siesta del martes 03-02-26, realizando tareas de prevención en la zona del Barrio Madariaga, demoraron a dos hombres y secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia.
Dicho procedimiento lo concretaron los
mencionados por calles Yatay y Urunday cuando divisan a una motocicleta -marca
Honda modelo Wave 110c.c- con dos ocupantes quienes miraban con detenimiento el
interior de los domicilios, por tal motivo procedieron a la identificación y
posterior demora de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar
su accionar y la procedencia del rodado, secuestrándose preventivamente.
Los demorados fueron trasladados a la comisaria décimo sexta urbana a fin de continuar con los tramites de rigor.