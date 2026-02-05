La Policía recuperó una garrafa recientemente sustraída

En horas de la madrugada de ayer 04-02-26, efectivos policiales de la Comisaría 14º Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito en inmediaciones del Barrio Esperanza, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una garrafa recientemente sustraída
El procedimiento lo realizaron pasadas las 03:00
horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una garrafa que se
encontraba en un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma
inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios
rastrillajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar la
garrafa recientemente sustraída,
Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.