La Policía demoró a un hombre por merodeo

En la madrugada de ayer 01-01-26, efectivos policiales dependientes del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos sobre Avenida Santa Rosa y calle Las Heras, divisaron a un sujeto observando los vehículos y domicilios de la zona, causando intranquilidad a los vecinos y transeúntes.
Por tal motivo los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 32 años de
edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la Comisarias 19º Urbana a fin de continuar con los tramites de rigor.