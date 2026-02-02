La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada de ayer 01-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El
procedimiento lo realizaron pasadas las 05:30 horas, luego de tomar
conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda modelo
Wave 110cc-
que se encontraba en la vereda de un domicilio, por ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio rastrillaje por
la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar dicha motocicleta recientemente
sustraída, la cual fue abandonada en las inmediaciones a
una zona conocida como La Tosquera.
La motocicleta fue
trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites
que corresponden.