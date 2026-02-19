Paso de la Patria: La Policía secuestró una cámara fotográfica de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Quijano y Saltos de Mocona de esa localidad, visualizan a un sujeto, quien al advertir la presencia policial emprende su huida, arrojando un elemento a un descampado, lográndose perderse de vista aprovechando la escasa iluminación de la zona, no obstante proceden al secuestro de un estuche el cual contenía en su interior una cámara fotográfica digital, -marca NIKON- con su correspondiente batería y un micro SD la cual contiene una tarjeta de memoria de 2 Gb.
Al respecto, lo secuestrado preventivamente fue llevado hasta la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden a fin de determinar la procedencia.