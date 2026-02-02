Santa Ana: Exitoso operativo policial durante el Festival del Mango en Santa Ana

Trabajo supervisado por el Director de Unidad Regional Crio Mayor Lic. SENA JOSE.
En el marco del plan de seguridad implementado en la jornada de ayer 01-02-26, por la Policía de Corrientes, tras llevarse a cabo el festival del Mango en la localidad de Santa Ana, no se registraron hechos delictivos ni novedades de gravedad o de trascendencia durante el evento.
Cabe señalar, que estuvieron presentes e la oportunidad varias áreas de la Policía, entre ellos la Comisaria de Distrito esa localidad, Comisaria de Distrito Ingenio Primer Correntino, personal de Investigaciones de la Unidad Regional I-San Luis del Palmar, a cargo del Oficial Auxiliar MEZA GABRIEL y el Grupo Táctico de Operaciones, San Luis, a cargo del Sub Crío. Cesar Navaro, quienes realizaron un exitoso trabajo en forma conjunta y coordinada, demorando en la oportunidad a dos personas mayores de 23 y 53 años de edad y el secuestro de una motocicleta de 125cc , por ocasionar disturbios en la vía pública.
Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la mencionada comisaria de la mencionada localidad a fin de continuar con las diligencias del caso.