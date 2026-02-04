La Policía secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 04-02-26, personal policial de la Unidad Especial Antiarrebato, en momentos que realizaba tareas de recorridas en la zona del barrio Quinta Ferre, secuestraron una motocicleta -marca Keller 110c.c- de dudosa procedencia.
Dicho operativo lo concretaron
los mencionados efectivos cuando se encontraban en inmediaciones por calle
Amado Bompland y Rio Parana, donde divisaron a dos sujetos que iban en una
motocicleta 110c.c merodeando, quienes, al notar la presencia policial, se dan
a la fuga por una zona de abundante vegetación dejando abandonado dicha
motocicleta, por ello se procedió al secuestro preventivo del rodado bajo las
formalidades legales correspondientes.
Al respecto, el rodado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se prosiguen con los tramites de rigor.