jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad para los Carnavales de San Luis del Palmar

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional I° San Luis del Palmar; la Comisaria de Distrito dependientes, la Dirección General de Seguridad Vial, de la Dirección de Grupos Especiales; se ha dispuesto un dispositivo especial de seguridad, en el marco de  los “Carnavales Sanluiseños 2026” – San Luis del Palmar - Corrientes, en dicha localidad, que se llevará a cabo hoy JUEVES 12 DE FREBRERO del año en curso, los que tendrán una masiva concurrencia de público local, parajes y zonas aledañas, que llegarán a dicha localidad por distintos medios (vehículos, motocicletas, etc.).

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, y autoridades municipales, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.