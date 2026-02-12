La Policía recuperó una yegua robada recientemente

En la noche de ayer 11-02-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron hallar y recuperar un animal equino recientemente denunciado como sustraído.
El procedimiento lo
realizaron pasadas las 21:30 horas, luego de tomar conocimiento de la
sustracción de un animal equino en jurisdicción de la Comisaria Perichon, por
lo de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación y amplios los patrullajes por la zona de Punta Taitalo, logrando en
inmediaciones del aeropuerto de esta ciudad, hallar y recuperar el animal
equino -yegua- recientemente sustraído.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se prosigue con los trámites que corresponden.