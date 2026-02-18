La Policía recuperó dos banquetas recientemente sustraídas de un comercio

Efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, habrían tomado conocimiento de un ilícito ocurrido en un local comercial ubicado por avenida Maipú y calle Nicaragua, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído dos banquetas.
Ante tal circunstancia, rápidamente realizaron amplias tareas investigativas en zonas aledañas, lo que posibilito hallar y recuperar ambos elementos, poniéndolos a disposición de la justicia.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.