La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En la madrugada de hoy 02-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Rosa tomaron conocimiento de un hecho delictivo, en el cual personas desconocidas le sustrajeron su teléfono celular a otro joven momentos en que circulaba por Ruta Nacional Nº 118 km 63 aproximadamente.
Por tal motivo, los
mencionados efectivos dieron inicio a tareas investigativas, lo que permitió
finalmente aprehender a uno de los presuntos autores del hecho, como así
también al secuestro preventivo del elemento denunciado como sustraído.
La persona aprehendida y el teléfono recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.