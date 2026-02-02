Santa Rosa: Demoran a una mujer tras varios hechos delictivos

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Rosa, en la mañana de hoy 02-02-26, tomaron conocimiento de dos hechos registrado en esa localidad; uno en los cajeros automáticos los cuales se encontraban violentados; así mismo, en un local -mueblería- se registró también otro hecho, donde se habría observado el mismo daño, y además la sustracción de una bicicleta del interior de mismo.
Es por ello, que, de manera inmediata, los
uniformados dieron inicio a tareas investigativas, lo que permitió a las pocas
horas identificar a una mujer quien sería la presunta autora de ambos hechos,
quien fue posteriormente demorada; así también secuestraron en poder de la
misma el rodado denunciado como sustraído.
Al respecto, la persona demorada y la bicicleta secuestrada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.