Paso de la Patria: La Policía recuperó dos bicicletas robadas

En la noche de ayer 03-02-26,
personal de la División de Investigación Criminal de la Comisaria de Distrito
Segunda de Paso de la Patria, con la colaboración de la unidad fiscal
interviniente, en el marco de un legajo judicial en trámite, tras arduas tareas
investigativas finalmente lograron recuperar dos bicicletas.
Los distintos trabajos de
investigación y amplios rastrillajes por distintas zonas, posibilitaron a los
policías en la intersección de las calles Quijano y Saltos de Mocona de esa
Ciudad, hallar y secuestrar unas bicicletas de color azul y otra de cuadro
color amarilla, por lo cual se procedió al secuestro preventivo de dichos
rodados, las cuales tendrían vinculación a hechos delictivos.
Al respecto, los rodados fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.