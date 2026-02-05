jueves, 5 de febrero de 2026

Paso de la Patria: La Policía recuperó dos bicicletas robadas

En la noche de ayer 03-02-26, personal de la División de Investigación Criminal de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de la Patria, con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial en trámite, tras arduas tareas investigativas finalmente lograron recuperar dos bicicletas.

Los distintos trabajos de investigación y amplios rastrillajes por distintas zonas, posibilitaron a los policías en la intersección de las calles Quijano y Saltos de Mocona de esa Ciudad, hallar y secuestrar unas bicicletas de color azul y otra de cuadro color amarilla, por lo cual se procedió al secuestro preventivo de dichos rodados, las cuales tendrían vinculación a hechos delictivos.

Al respecto, los rodados fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.