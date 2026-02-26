San Miguel: Tras allanamiento la Policía secuestró varias heramientas robadas

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la mencionada localidad, lugar donde hallaron y secuestraron una escalera de madera, una moladora -marca Bosh-, una caladora Blanck Beker, una cepilladora Black Becker, una llave de tubo, una caja con martillo, corta hierro, pinza, barrera y otras, un nivel magnético de 60cm -marca La Mota-, una caja de material como ser placas de hierro, caños, redondos, cuadradas, rectangular, una soldadora, una carretilla, una pala de punta, dos palas anchas, una cuchara de albañilería, una espátula, un taladro percutor -marca Einhel-, un compresor -marca Daewoo- y accesorios, cuatro escuadras soporte magnético -marca Dodo-, dos amoladoras angular de 4,5 pulgadas lineales profesional AS75, una máscara de soldar, una mascara de soldar fotosensible, una pistola de aplique de pegamento, dos sillas de madera, un fratacho de madera de 12x40, una espátula de mago de madera, una espátula de mango de plástico, una caja azul con varios discos diamantado de 4 milímetros y dos caballetes de hierro, los cuales aparentemente estarían vinculadas al hecho que se investiga.
Al respecto, todas las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.