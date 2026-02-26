La Policía secuestró varios elementos vinculados a un abigeato en Isla Apipé

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en el marco de una causa por supuesto abigeato en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras tareas investigativas llevaron adelante el diligenciamiento de dos órdenes de allanamientos de forma simultáneos en la Isla Apipé Grande, secuestrando diversos elementos que estarían vinculados a legajo judicial que se encuentra en trámite.
Los procedimientos se concretaron con la colaboración de la Comisaría Distrito Apipé, en inmuebles de la mencionada localidad, donde se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos: dos equipos de apero completos, frenos con riendas, sogas, lazos, piolas con argollas, estribos, cinco machetes, tres cuchillos, un serrucho y ganchos.
Todo lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, quedando además a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, continuándose las actuaciones de rigor correspondientes.