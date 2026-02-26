San Luis del Palmar: Tras un operativo cerrojo la Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

En horas de la noche de ayer 25-02-26, personal policial de la Comisaría de Distrito San Luis del Palma, tras tomar conocimiento conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una bicicleta que habría sido sustraída recientemente.
El procedimiento lo concretaron tras tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca SLP- que se encontraba en la vereda de un local comercial, por lo que ante tal circunstancia de manera inmediata los mencionados efectivos realizaron el cotejo de cámaras de seguridad de la zona, y tras las correspondientes tareas investigativas se dispuso un operativo cerrojo en el casco suburbano de la localidad, logrando así recuperar dicha bicicleta denunciada como sustraída recientemente.
Lo recuperado fue trasladado hasta la citada dependencia policial continuándose con las diligencias de rigor, quedando a disposición de la autoridad competente.