Murió una menor que estaba internada tras un siniestro vial en Lavalle

Cabe recordar, que
el hecho se habría registrado por Ruta Provincial N°27 km 111 aproximadamente, y conforme a las
primeras averiguaciones y diligencias investigativas se determinó que tuvo como
protagonistas a tres motocicletas –marca Honda Tornado, Guerrero Trip y Honda
GLH, una bicicleta, y presuntamente un vehículo automotor que habría huido del
lugar.
A consecuencia de ello, una
menor de 15 años de edad habría fallecido en el lugar, en tanto, dos hombres y
dos mujeres -mayores de edad- y tres menores de 14, 11 y 04 años resultaron con
lesiones de diferentes consideraciones, siendo estas últimas trasladadas hasta
el Hospital pediátrico de la ciudad Capital donde informaron que hoy se produjo
el lamentable deceso de la menor de 11 años.
Al respecto, en la citada dependencia se continúan con las diligencias correspondientes.