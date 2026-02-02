lunes, 2 de febrero de 2026

Murió una menor que estaba internada tras un siniestro vial en Lavalle

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Lavalle tomaron conocimiento que en la jornada de hoy 02-02-26 se produjo el deceso de una menor de 11 años de edad, quien se encontraba internada en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 23-01-26 y en el cual ya habría fallecido otra menor de 15 años.

Cabe recordar, que el hecho se habría registrado por Ruta Provincial N°27 km 111 aproximadamente, y conforme a las primeras averiguaciones y diligencias investigativas se determinó que tuvo como protagonistas a tres motocicletas –marca Honda Tornado, Guerrero Trip y Honda GLH, una bicicleta, y presuntamente un vehículo automotor que habría huido del lugar.

A consecuencia de ello, una menor de 15 años de edad habría fallecido en el lugar, en tanto, dos hombres y dos mujeres -mayores de edad- y tres menores de 14, 11 y 04 años resultaron con lesiones de diferentes consideraciones, siendo estas últimas trasladadas hasta el Hospital pediátrico de la ciudad Capital donde informaron que hoy se produjo el lamentable deceso de la menor de 11 años.

Al respecto, en la citada dependencia se continúan con las diligencias correspondientes.