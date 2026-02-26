Tatacuá: Durante un allanamiento la Policía incautó plantas de marihuana

El procedimiento, lo efectuaron en la mañana de hoy 26-02-26, en un domicilio ubicado, en inmediaciones de calles Tucumán y Rivadavia, del Barrio San Roque, lugar donde al estar realizando la diligencia del allanamiento, encontraron cuatro plantas de importante tamaño, con características tipo cannabis sativa y las que después de realizar el test orientativo de rigor, detectaron que se trataba efectivamente de plantas de marihuana.
Por tal motivo, las plantas fueron incautadas y además se procedió a la demora del propietario, siendo todo puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente mientras que al respecto, se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la ley 23737, y se prosiguen con las diligencias y tramites del caso.