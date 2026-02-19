Mercedes: La Policía capturó al joven acusado de matar a su padre

CERCA DEL GAUCHITO GIL
En el marco de la investigación iniciada en autos caratulados de oficio p/supuesto “Homicidio Agravado por el Vínculo con Arma de Fuego en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”, donde resultara víctima José Mario Romero, y tras un amplio operativo de búsqueda desplegado en zona rural, en la madrugada de hoy 19-02-26, alrededor de las 02:00 horas, efectivos policiales procedieron a la captura del ciudadano Ricardo Martín Romero de 27 años de edad, quien se encontraba prófugo y sindicado prima facie como supuesto autor del hecho.
La aprehensión se concretó en zona rural de la ciudad de Mercedes, en inmediaciones del Santuario del Gauchito Gil, sobre Ruta Nacional 123 km 105 aproximadamente, momento en que presuntamente el mismo intentaba salir hacia la ruta, siendo interceptado por el personal policial interviniente.
Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Primera, Segunda y Tercera de Mercedes, personal del PRIAR, Comisaría de la Mujer y el G.T.O. Mercedes, entre otras áreas, quienes venían realizando tareas coordinadas de rastrillaje y seguimiento en la zona.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, continuándose con las diligencias de rigor correspondientes.