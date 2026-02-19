Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 01.00 horas, cuando en inmediaciones de calle Mercedita de San Martín pasaje al 100 de esta ciudad, dónde se encontraban dos sujetos observando los domicilios del lugar dando intranquilidad, quienes al ser abordado no supo justificar su permanencia en el lugar, ni acreditar identidad, tratándose de dos personas de 22 y 30 años de edad.
De igual forma, cerca de las 04.00horas, en inmediaciones de Avenida Teniente Ibáñez y Peatonal S/N del Barrio Pio X dónde se encontraba un sujeto merodeando, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, ni acreditar identidad, tratándose de un hombre de 60 años de edad.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.