Otra bicicleta recuperada por la Policía en Paso de la Patria

La Comisaría Primera de Paso de la Patria informa que esta mañana se recuperó una bicicleta de alta performance, marca Azana rodado 29, color negro con detalles azules, robada anoche, en la zona del Complejo por Avenida Prefectura.
Gracias al rápido accionar de la guardia de prevención, movil C-486 a cargo del Sargento Ayte Molina Marcelo y chofer Sargento Lezcano Ramon, se identificó al supuesto autor y la entrega de la bici, que ya se hallaba en poder de un comprador.
A la tarde se logró la devolución de la bicicleta a su dueña, la señora Vallejos, quien agradeció el rapido accionar y la devolucion de elemento de trabajo.
Se continúan con las tareas de localizar al supuesto autor, quien ya esta identificado.