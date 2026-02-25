Robó un parlante y terminó preso

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima dieron inicio a tareas investigativas en relación a un hecho por supuesto robo registrado en un domicilio ubicado en el barrio 228 Viviendas, lugar donde personas desconocías habrían ingresado y sustraído prendas de vestir y un parlante.
Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron identificar a los presuntos autores del hecho y aprehender a uno de ellos en la vía publica, momentos en que circulaba intentando comercializar el elemento denunciado como sustraído.
Al respecto, el parlante secuestrado y el aprehendido fueron trasladados hasta la mencionada comisaria y puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.