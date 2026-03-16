Agentes de Guardia Urbana salvaron la vida de una mujer que se arrojó al río Paraná

Tres agentes de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Corrientes se arrojaron a las aguas del río Paraná para rescatar a una mujer de 39 años que habría intentado atentar contra su propia vida. Ocurrió esta mañana, pasadas las 9, en zona de Costanera Sur.
Los agentes municipales no
dudaron en meterse al río Paraná para rescatar a una desesperada mujer de 39
años que habría intentado atentar contra su propia vida.
Ocurrió cerca de las 9, en zona
de playa Islas Malvinas 1.
Los guardias lograron dar con la
señora que se encontraba en estado de shock.
Luego de llevarla a la playa,
colaboraron policías y la mujer fue asistida por personal del Servicio 107.
Fuente: www.radiodos.com.ar