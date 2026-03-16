El Gobierno de Corrientes y el BanCo lanzaron "Corrientes Sostiene", un plan para acompañar a familias y empresas

El
gobernador Juan Pablo Valdés y la presidente del Banco de Corrientes, Laura
Sprovieri, presentaron los detalles del plan integral “Corrientes Sostiene”,
una iniciativa de refinanciación destinada a brindar alivio financiero a las
familias y fortalecer la actividad productiva provincial.
El
programa, dado a conocer en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno como parte de
una política activa de la administración local para acompañar el desarrollo,
fue anunciada públicamente por el mandatario en su discurso de apertura de
sesiones ordinarias del 1 de marzo, donde delineó los principales ejes de su
gestión 2026.
El plan
supone la disposición de más de $130.000 millones en asistencia financiera, con
el objetivo de acompañar la economía local, proteger el empleo y promover la
continuidad de proyectos personales y empresariales.
En el caso
de "Corrientes Sostiene Familias" permitirá refinanciar deudas de
tarjeta de crédito desde $100.000, en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa
especial con reducción de 29 puntos. Representa un alivio financiero de $90.000
millones, alcanzando a 89.000 correntinos en toda la provincia.
Los
interesados podrán solicitar el beneficio en dos etapas: la primera fue desde
el 6 hasta el 12 de marzo; y la segunda, a partir de hoy lunes 16 de marzo al
16 de abril. El trámite es sencillo y se realiza de forma telefónica
comunicándose al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo) o al 011 4379 3419
(Servicios Generales Visa), de lunes a viernes en el horario de 9 a 21hs.
Por otra
parte, "Corrientes Sostiene Empresas" está destinada a compañías y
productores que actualmente utilicen el 75% o más de su límite en cuenta
corriente o en tarjetas corporativas (Visa Corporate, Business o Agro), y/o que
presenten dificultades de cumplimiento crediticio. El programa permite
refinanciar hasta el 80% de los saldos en planes de hasta 12 cuotas fijas; una
tasa especial con reducción de 15 puntos y condiciones especiales diseñadas
para sostener la actividad productiva.
Esta
iniciativa generará un alivio financiero estimado en más de $40.000 millones,
beneficiando a más de 1.400 empresas correntinas. Las solicitudes deberán
gestionarse a través de las sucursales del banco, con el oficial de cuenta
habitual.
En su
discurso, el gobernador destacó que "la provincia se encuentra con sus
cuentas ordenadas, por eso podemos estar brindando esta asistencia financiera
estimada en 130.000 millones de pesos a 89.000 familias y 1.400 empresas
correntinas”. Y añadió que “ayudarlos a desendeudarse es una manera concreta de
cuidar el trabajo, la producción y a los emprendimientos, y dar tranquilidad y
orden a los correntinos, para que nuestra provincia pueda seguir
creciendo".
Una banca pública que acompaña en los momentos clave
La
presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, destacó que el plan
"Corrientes Sostiene" es una herramienta concreta para acompañar a
las familias y darle respaldo financiero a quienes producen, invierten y
sostienen empleo en la provincia. “Cuando una economía se está reordenando, la
vida real no espera. Y en esa vida real, las familias necesitan ordenar sus
cuentas y las empresas necesitan aire para seguir produciendo, pagando sueldos
y sosteniendo actividad”.
Asimismo,
señaló que “en el Banco de Corrientes -el banco de la Provincia- entendemos
que, como banca pública, nuestra misión no es solo maximizar utilidades, sino
acompañar el crecimiento productivo y estar presentes en los momentos
difíciles. Lo hicimos frente a la pandemia, a los incendios, ante las
inundaciones y sequía; diferimos sin costo cuotas de préstamos y también en
este contexto económico complejo”.
A la vez
que remarcó que el rol del BanCo es “sostener la producción, fortalecer el
empleo y acompañar el desarrollo de Corrientes. Porque nuestro compromiso, hoy
y siempre, es trabajar junto al Gobierno Provincial para que la economía de
Corrientes se mantenga fuerte, y para que cada familia y cada empresa puedan
proyectar un futuro con mayor estabilidad y oportunidades”.
Finalmente,
Sprovieri destacó el esfuerzo mancomunado entre el Gobierno Provincial y el
Banco de Corrientes: “trabajamos juntos para cuidar la economía local, porque
cuando una empresa se sostiene, se sostiene el empleo, y cuando una familia
puede ordenar sus cuentas, recupera tranquilidad. Este plan representa
previsión, responsabilidad y un compromiso concreto con cada correntino”.
Fuente: www.ambito.com