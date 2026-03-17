Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Demoran a dos mujeres por narcomenudeo

En la jornada de ayer 16-03-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Unidad regional Nº3 Curuzú Cuatiá, con la cooperación de personal de la División GTO y de la Comisaría de distrito segunda de Curuzú Cuatia, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad de Curuzú Cuatiá.
Las diligencias se concretaron en domicilios del
barrio Yagua Rincón, donde se procedió a la detención de dos mujeres de 60 y 46
años, quienes estarían presuntamente vinculadas en una causa que se encuentra
en trámite por supuesta infracción a la ley de narcomenudeo.
Las mujeres detenidas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se prosigue con los tramites que corresponde.