martes, 17 de marzo de 2026

Detienen a un hombre con pedido de captura y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 17-03-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por distintas jurisdicciones, demoraron a un hombre que registraría pedido de captura y secuestro elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 08:00 horas, cuando se encontraban en la intersección de Avenida Maipú y calle Las Heras, lugar donde procedieron a la identificación de un hombre de 54 años de edad, quien tras las averiguaciones realizadas resulto que registraría pedido de captura, por lo que fue demorado.

Así mismo en la oportunidad se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes los siguientes elementos: dos reposeras desplegables, un matafuego de un kilo y una mochila que contenía diversos objetos.

Al respecto, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Tercera Urbana, quedando a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones de rigor.