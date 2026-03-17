Detienen a un hombre con pedido de captura y secuestran elementos de dudosa procedencia

El
procedimiento lo concretaron alrededor de las 08:00 horas, cuando se
encontraban en la intersección de Avenida Maipú y calle Las Heras, lugar donde
procedieron a la identificación de un hombre de 54 años de edad, quien tras las
averiguaciones realizadas resulto que registraría pedido de captura, por lo que
fue demorado.
Así
mismo en la oportunidad se secuestró bajo las formalidades legales
correspondientes los siguientes elementos: dos reposeras desplegables, un
matafuego de un kilo y una mochila que contenía diversos objetos.
Al respecto, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Tercera Urbana, quedando a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones de rigor.