martes, 17 de marzo de 2026

Goya: En diferentes procedimientos demoran a dos personas y recuperan elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Goya, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, finalmente lograron recuperar diversas cosas que habrían sido denunciadas como sustraídas y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo perpetrado en un domicilio ubicado en inmediaciones de Paraje Remanso y calle Patricia Argentinas de la ciudad de Goya, cuando sustrajeron un pulverizador manual de presión, un anafe eléctrico, platos de vidrios, compoteras de porcelana.

Tal es así que de forma inmediata realizaron un intenso trabajo de investigación que finalmente posibilitó recuperar las cosas que habrían sido sustraídas y aprehendieron a un sujeto de 20 años de edad, sindicado como presunto autor del hecho.

El joven junto a lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.


Efectivos policiales de la Comisaría distrito segunda de Goya, en el marco de labores de investigación desplegados en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron esclarecer un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Goya, logrando recuperar lo denunciado como sustraído y demoraron a un menor de 17 años de edad.

Del hecho habrían tomado conocimiento por parte de una persona, que habría sido víctima de un ilícito en su propiedad, ubicada en el barrio Santa Rita, por avenida Directorio y Provincias Unidas. Ante lo cual, a partir de tareas investigativas realizadas por el personal policial, se logró identificar al presunto autor del ilícito, tratándose de un menor de 17 años de edad y siguiendo la línea investigativa, procedieron al secuestro y recupero de una desmalezadora -marca Gamma-, que había sido denunciado como sustraído.