Goya: En diferentes procedimientos demoran a dos personas y recuperan elementos robados

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo perpetrado en un
domicilio ubicado en inmediaciones de Paraje Remanso y calle Patricia
Argentinas de la ciudad de Goya, cuando sustrajeron un pulverizador manual de presión,
un anafe eléctrico, platos de vidrios, compoteras de porcelana.
Tal es así que de forma inmediata realizaron
un intenso trabajo de investigación que finalmente posibilitó recuperar las
cosas que habrían sido sustraídas y aprehendieron a un sujeto de 20 años de
edad, sindicado como presunto autor del hecho.
El joven junto a lo recuperado fue puestos a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada
dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.
Del hecho habrían tomado conocimiento por parte de
una persona, que habría sido víctima de un ilícito en su propiedad, ubicada en el
barrio Santa Rita, por avenida Directorio y Provincias Unidas. Ante lo cual, a
partir de tareas investigativas realizadas por el personal policial, se logró
identificar al presunto autor del ilícito, tratándose de un menor de 17 años de
edad y siguiendo la línea investigativa, procedieron al secuestro y recupero de
una desmalezadora -marca Gamma-, que había sido denunciado como sustraído.