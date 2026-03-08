Allanamientos en Paso de la Patria: Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

Los oficios judiciales se realizaron en
un domicilio ubicado por calle Río Paraná, intersección Prefectura Naval
Argentina y Sicardi, del barrio 20 Viviendas, mientras que el segundo
allanamiento se concretó en un inmueble situado por Avenida Prefectura Naval
Argentina, casi esquina San Luis, barrio Mbopayé, ambos en la localidad de Paso
de la Patria.
Durante el desarrollo del operativo,
personal de la división de investigaciones, procedió a la demora de uno de los
ciudadanos investigados, quien fue interceptado en la vía pública ocasionando
disturbios y en aparente estado de ebriedad. Asimismo, se procedió al secuestro
preventivo de diversos elementos que guardan relación con la causa investigada.
El demorado junto a lo secuestrado
fueron trasladados a la citada comisaría, donde se prosigue con los tramites
que corresponde.