domingo, 8 de marzo de 2026

Allanamientos en Paso de la Patria: Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 07-03-26, cerca de las 17.30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de la Patria en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a un legajo de investigación en trámite, tras diligenciar dos ordenes de allanamientos, secuestraron cosas de interés y demoraron a un joven.

Los oficios judiciales se realizaron en un domicilio ubicado por calle Río Paraná, intersección Prefectura Naval Argentina y Sicardi, del barrio 20 Viviendas, mientras que el segundo allanamiento se concretó en un inmueble situado por Avenida Prefectura Naval Argentina, casi esquina San Luis, barrio Mbopayé, ambos en la localidad de Paso de la Patria.

Durante el desarrollo del operativo, personal de la división de investigaciones, procedió a la demora de uno de los ciudadanos investigados, quien fue interceptado en la vía pública ocasionando disturbios y en aparente estado de ebriedad. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de diversos elementos que guardan relación con la causa investigada.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada comisaría, donde se prosigue con los tramites que corresponde.