En diferentes procedimientos recuperan un monopatín y una costosa bicicleta recientemente sustraídas

El primer procedimiento tuvo lugar en
horas de la tarde, cuando efectivos policiales fueron alertados a través de un
grupo vecinal de WhatsApp sobre la sustracción de un monopatín eléctrico desde
un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Pizarro y Alberdi. Ante esta
situación, se solicitó colaboración a móviles cercanos y a personal del Grupo
de Intervención Rápidas (G.I.R.), logrando localizar y recuperar el rodado en
pasillos del asentamiento Alberdi. Posteriormente, y por disposición de la
Fiscal en turno, el elemento fue restituido a su propietario.
Por otra parte, en la madrugada,
alrededor de las 01:30 horas, personal de la división investigaciones, en
colaboración de sus pares de la Comisaría Primera de Capital, llevó adelante
tareas investigativas que permitieron localizar y secuestrar una bicicleta -rodado
29, marca SLP-, la cual había sido
sustraída días atrás en jurisdicción de dicha dependencia.
El rodado recuperado fue remitido a
dicha Comisaría, donde se continúan con los trámites y diligencias de rigor.