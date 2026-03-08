domingo, 8 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos recuperan un monopatín y una costosa bicicleta recientemente sustraídas

En la jornada de ayer 07-03-26, efectivos policiales de la Comisaría décimo segunda urbana, en distintos procedimientos realizados, lograron el recupero de un monopatín eléctrico y una bicicleta de alta gama que habían sido sustraídos.

El primer procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde, cuando efectivos policiales fueron alertados a través de un grupo vecinal de WhatsApp sobre la sustracción de un monopatín eléctrico desde un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Pizarro y Alberdi. Ante esta situación, se solicitó colaboración a móviles cercanos y a personal del Grupo de Intervención Rápidas (G.I.R.), logrando localizar y recuperar el rodado en pasillos del asentamiento Alberdi. Posteriormente, y por disposición de la Fiscal en turno, el elemento fue restituido a su propietario.

Por otra parte, en la madrugada, alrededor de las 01:30 horas, personal de la división investigaciones, en colaboración de sus pares de la Comisaría Primera de Capital, llevó adelante tareas investigativas que permitieron localizar y secuestrar una bicicleta -rodado 29, marca SLP-,  la cual había sido sustraída días atrás en jurisdicción de dicha dependencia.

El rodado recuperado fue remitido a dicha Comisaría, donde se continúan con los trámites y diligencias de rigor.