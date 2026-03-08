Lavalle: Tras allanamiento la Policía secuestró plantas de marihuana

En la jornada de ayer, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lavalle en el marco de tareas investigativas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y secuestraron plantas de marihuana.
El procedimiento lo realizaron luego de
diversos trabajos investigativos y que los llevó a diligenciar un oficio
judicial en un domicilio ubicado en intersección de calles Belgrano y Cristóbal
Colón, de la localidad de Lavalle, lugar donde procedieron al secuestro de tres
(03) plantas que, por sus características, serían de Cannabis Sativa, las
cuales superaban los 2,40 metros de altura.
En el lugar se realizaron las actuaciones pertinentes, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las tareas que corresponden.