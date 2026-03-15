Detienen a un joven con pedido de captura

En horas de la tarde del viernes 13-03-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención, lograron en la vía publica la detención de un joven de 23 años de edad, quien registraría pedido de detención por parte de la justicia.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 16:15 horas, en zonas del barrio San Jorge, donde
identificaron a un mayor de edad, alias “cascotito”, quien -según las primeras
averiguaciones realizadas- el mismo contaría con pedido de detención.
La persona detenida, fue puesta a
disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada dependencia a fin
de continuar con las diligencias del caso.